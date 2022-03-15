Тбилиси, 15 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила учредить должность министра евроинтеграции. Это заявление она сделала, выступая в парламенте республики.

Parliament.ge В парламенте Грузии

«Предлагаю, чтобы быстро были созданы аппарат и должность государственного министра по вопросам интеграции в ЕС, на которую может быть избран кто-то из недр оппозиции», — сказала Зурабишвили.

По её представлению, новый министр и его ведомство должны будут координировать действия других ведомств, чтобы ускорить выполнение условий для вхождения Грузии в Евросоюз. Президент также призвала власти о оппозицию прийти к общей позиции по вопросам вхождения в ЕС и в поддержке Украины.

Стоит отметить, что в Грузии должность министра интеграции уже существовала с 2004 по 2017 год. Впоследствии эти функции передали министерству иностранных дел.