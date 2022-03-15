Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. По факту смерти женщины и ее девятилетнего сына в квартирном пожаре в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, сообщили 15 марта в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Severpost.ru Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар в двухкомнатной квартире на улице Маршала Тухачевского произошел около 07:00 мск 14 марта. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили на месте происшествия тела 45-летней женщины и ее девятилетнего сына.

По данным следствия, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.

Следователями и криминалистами ГСУ, при взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и МЧС, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначаются необходимые экспертизы, с целью выяснения обстоятельств и причины смерти женщины и ребенка, а также установления причин возгорания.