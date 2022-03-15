Москва, 15 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на предоставление гражданам РФ земельных участков для создания семейных поместий и семейных поселений, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Одним из путей решения проблемы вовлечения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, возрождения сельских территорий и сельского хозяйства могло бы стать предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по такому же упрощенному порядку, который установлен для «дальневосточного гектара», в целях создания ими семейных поместий, считают авторы.

Законопроектом предлагается предоставить гражданам РФ право на безвозмездное получение по упрощенному порядку земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности и свободного от прав третьих лиц, размером не менее 1 гектара для создания семейного поместья, являющегося элементом российской исторической культуры. Предусматривается, что перечень регионов, где возможно предоставление таких участков, определит правительство РФ.

Правительство подготовило отрицательный отзыв на инициативу. В частности, отмечается, что «сейчас законодательством Российской Федерации урегулированы случаи и порядок бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на всей территории страны с учетом территориальных особенностей и потребностей отдельных регионов и муниципальных образований, наличия свободных земель, плотности населения, необходимости привлечения определенных специалистов и социальной поддержки граждан».