Донецк, , 12:21 — REGNUM Жительница Ясиноватой погибла под обстрелом вооружённых формирований Украины, сообщили 15 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе рассказали, что в результате обстрела в Ясиноватой погибла женщина, проживавшая в доме по улице Красный Октябрь.

В штабе обратились к жителям республики с просьбой не выходить из дома без лишней надобности.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за сутки по территории ДНР украинские войска открывали огонь 42 раза.