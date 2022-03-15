Украинские войска убили жительницу Ясиноватой
Донецк, 15 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Жительница Ясиноватой погибла под обстрелом вооружённых формирований Украины, сообщили 15 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Войска
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В штабе рассказали, что в результате обстрела в Ясиноватой погибла женщина, проживавшая в доме по улице Красный Октябрь.
В штабе обратились к жителям республики с просьбой не выходить из дома без лишней надобности.
Как сообщало ИА REGNUM, всего за сутки по территории ДНР украинские войска открывали огонь 42 раза.