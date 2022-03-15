Кабул, , 12:20 — REGNUM Хизер Барр, заместитель директора международной организации Human Rights Watch, призвала Филиппо Гранди, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в ходе встречи с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудить отмену запрета на поездки женщин без махрама (близкого родственника — мужчины). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Гранди, который в настоящее время находится в Кабуле, призвал мировое сообщество не забывать ситуацию в Афганистане из-за украинского кризиса.

Забихулла Муджахид, пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на пресс-конференции 27 февраля, что женщинам не разрешается выезжать за границу без махрама. Запрет также распространяется на женщин, обучающихся за границей.

Помимо отмены запрета на выезд женщин, она хочет, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сняли «все ограничения на выезд из Афганистана» и упростили получение паспортов.

После приезда в Кабул Верховный комиссар ООН по делам беженцев написал на своей странице в Твиттере, что прибыл в Афганистан, чтобы оценить «гуманитарную ситуацию, особенно внутренне перемещенных лиц».

После участия в трёхдневной встрече Дипломатической ассоциации в Анталье Филиппо Гранди заявил, что её участники согласились с тем, что другие кризисы, такие как афганский, не должны быть забыты из-за ситуации на Украине.