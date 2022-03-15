Минск, 15 марта 2022, 12:18 — REGNUM Оппоненты действующей в Белоруссии власти не смогли дестабилизировать обстановку в республике во время референдума по конституции. Об этом 15 марта президент страны Александр Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в 2021 году органами государственной безопасности Белоруссии вместе с другими государственными структурами было предотвращено 11 попыток совершения террористических актов.
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