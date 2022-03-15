Минск, 15 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Оппоненты действующей в Белоруссии власти не смогли дестабилизировать обстановку в республике во время референдума по конституции. Об этом 15 марта президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Это у них был час пик: получится, выведут на улицу народ, перевернут страну — деньги дадут. Не получится — денег не будет. Поэтому сегодня на голодном пайке рыщут по всей планете от США до Японии, чтобы найти деньги. Не получилось», — цитирует его БелТА.

«Начали под разные программы, в данном случае на войну в Украине. Слушайте, «нет войне, нет войне!» кричат везде, а формируют батальоны из обезумевших белорусских граждан», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в 2021 году органами государственной безопасности Белоруссии вместе с другими государственными структурами было предотвращено 11 попыток совершения террористических актов.

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