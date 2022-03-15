Ростов-на-Дону, 15 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Ростовской области опровергли появившиеся в мессенджерах слухи якобы о сильном загрязнении воздуха после того, как украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«По данным министерства экологии и природных ресурсов Ростовской области, состояние экологической обстановки [в регионе] находится под полным контролем. Превышения концентрации опасных веществ в воздухе не зафиксировано», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведутся с помощью стационарных постов и маршрутных наблюдений в Таганроге, Миллерове, Новошахтинске, Сальске, Батайске, Гукове, Ростове-на-Дону.