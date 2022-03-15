Бейрут, , 12:16 — REGNUM Списки добровольцев для участия в российской специальной военной операции на Украине, начали создавать в Ливане. Об этом 15 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Источник рассказал, что списки уже формируются, в них вносятся добровольцы, желающие принять участие в специальной военной операции России на Украине.

По словам источника, первые такие списки могут быть составлены уже в конце недели.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил помочь добровольцам из Ближнего Востока попасть на Украину.