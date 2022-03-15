Тверь, 15 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Молодёжный кинофестиваль, посвящённый годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, состоится в Твери 16 марта, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Кинофестиваль школьного творчества, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, состоится в ДК «Пролетарка». Его участниками станут юные кинематографисты из тверских школ №4, №34 и №47, гимназии №12, школы №10 Вышнего Волочка, а также воспитанники Тверской епархиальной православной средней общеобразовательной школы во имя святителя Тихона Задонского.

В рамках фестиваля его участники представят цикл короткометражных документальных фильмов о тверских защитниках Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн, также подготовлена тематическая музыкальная программа, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Тверскую область и Севастополь объединяют имена и судьбы многих знаменитых уроженцев тверской земли, в их числе — один из руководителей обороны Севастополя в годы Крымской войны, начальник штаба Черноморского флота, вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, погибший и похороненный в Севастополе.

Референдум, по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав России, состоялся 16 марта 2014 года. За возвращение в Россию тогда проголосовали более 90% участников референдума. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России был подписан 18 марта 2014 года.