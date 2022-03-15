Москва, , 12:14 — REGNUM Переход населения РФ в сберегательный режим не сильно скажется на экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил заместитель проректора по науке финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ до 81% выросла доля граждан, склонных сберегать часть своих средств.

Копилка (сс) kenteegardin

«Основная масса жителей России уже завершила все необходимые мероприятия по реализации сберегательной модели, в частности покупку долларов, — сказал Лавров. — Вместе с тем сберегательный режим не сильно скажется на экономике РФ. В частности, население сейчас активно готово покупать жилую недвижимость, что, в свою очередь, позволяет рынку недвижимости не просто оставаться в тех же параметрах, но даже и расти. Безусловно, те отрасли экономики РФ, которые основаны на импортных товарах и услугах, ждёт спад. Но это в меньшей степени зависит от перехода населения на сберегательную модель поведения населения, а больше зависит от общих структурных изменений в микро‑ и макроэкономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России разнообразие форм сбережений серьезно ограничено введением временного валютного лимитирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт рассказала, когда и из-за чего сильно упадут курсы доллара и евро