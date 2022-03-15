Барнаул, 15 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 15 марта 2022 года вакцинирован 1 372 791 человек (+86 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Из общего числа привитых 54 393 жителя региона получили первую прививку (+10 за сутки).

NIAID Вакцинация

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Число полностью привитых граждан составило 1 224 508 (+73 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 93 890 ревакцинированных (+3 за последние сутки).

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