Кабул, 15 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале процесса вакцинации против кори в Афганистане. В заявлении организации говорится, что процесс вакцинации в 24 провинциях страны был запущен 14 марта.

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Ожидается, что усовершенствованную вакцину против кори получат 1,2 миллиона детей в возрасте от полугода до пяти лет. Об этом сообщает газета «8 Собх».

По данным организации, в настоящее время 9200 медработников в добровольном порядке работают в период с 12 по 17 марта в 49 уездах 24 провинций: Бадахшан, Бадгис, Баглан, Балх, Фарьяб, Гильменд, Герат, Джаузджан, Кандагар, Каписа, Хост, Кундуз, Лагман, Нангархар, Нимроз, Нуристан, Пактика и Пактия.

Также, в провинциях Парван, Сарипуль, Тахар, Урузган, Вардак и Забуль детям вместе с вакциной против кори орально вводят вакцину против полиомиелита.

«Эта кампания по борьбе со вспышкой кори является частью усилий по предотвращению распространения болезни, спасению жизней маленьких детей и снижению нагрузки на систему здравоохранения», — сказал доктор Лу Допинг, представитель Всемирной организации здравоохранения в Афганистане.

Представитель ВОЗ призвал население вакцинировать детей.

Необходимо отметить, что в этом году резко возросла заболеваемость корью среди несовершеннолетнихдетей. С января 2021 года по 13 марта 2022 года зарегистрировано 48 366 новых случаев заболевания и 250 смертей от кори.