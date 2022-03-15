Берлин, 15 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Незамедлительный отказ от поставок нефти и газа из России спровоцирует в Германии массовую безработицу и рост уровня бедности, заявил министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек.

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"Если мы немедленно щелкнем выключателем, произойдет сокращение или даже полное прекращение поставок», — заявил Хабек в эфире ARD. По его словам, в этом случае населению будет нечем отапливать дома.

Он рассказал, что власти Германии прикладывают усилия, чтобы отказаться от российских поставок, однако сделать это незамедлительно, по его мнению, это нельзя.