Южноуральск, Челябинская область, 15 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области полицейские поймали подозреваемого в серии мошенничеств на общую сумму больше двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Обращения от пострадавших поступили в правоохранительные органы в марте. Установлено, что житель Увельского района 1993 года рождения ранее выполнил несколько заказов от своих знакомых на приобретение бытовой техники и строительных материалов, предоставив им значительную скидку. Об этом узнали другие люди и попросили сделать им так же. Гражданин заключил с обратившимися договоры, взял предоплату, но выполнять свои обязательства не стал.

В результате пострадали десять человек из разных населённых пунктов. Полученными деньгами мошенник распорядился по своему усмотрению. Теперь ему грозит шесть лет колонии.