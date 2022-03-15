Кызыл, , 12:08 — REGNUM В столице Тувы Кызыле скончался участник Великой Отечественной войны Иван Родников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Родников Администрация Кызыла

Ветеран родился в селе Листвянка Ермаковского района Красноярского края. В ноябре 1942 года ушёл на фронт в возрасте 17 лет. Принял участие в боях на Ленинградском, Первом Прибалтийском, Втором Дальневосточном, Втором Прибалтийском фронтах, был контужен взрывом мины.

После войны работы шофёром в Ермаковском районе на строительстве ГЭС. Здесь же познакомился с женой. Затем семья переехала жить к отцу Ивана Родникова в Кызыл, где работал на Ремзаводе.

«Иван Алексеевич всю свою жизнь посвятил служению Родине — доблестно защищал ее безопасность и интересы во время Великой Отечественной войны. В нашей памяти он останется как герой, верный своему гражданскому долгу, человек несгибаемой воли», — отметил в связи с кончиной ветерана мэр города Карим Сагаан-оол.