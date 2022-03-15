Бухарест, 15 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Пленум палаты депутатов (нижней палаты) парламента Румынии принял законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания за пропаганду терроризма или подстрекательство к насилию. Об этом 15 марта сообщает бухарестская телекомпания Digi24.

Флаг Румынии

Согласно официальной информации, отныне в том случае, если гражданин будет признан виновным в распространении сообщений, содержащих так называемый «контент насилия», указанному лицу грозит до трех лет лишения свободы.

«Мы намерены искоренять любые призывы к дискриминации по каким-либо признакам, и доказать стремление Румынии придерживаться соответствующего европейского юридического кодекса», — говорится в заявлении румынского высшего законодательного органа.

Напомним, ранее в Румынии гражданам, позволявшим себе расистские или нацистские высказывания, грозили крупные штрафы.