Братислава, , 12:07 — REGNUM По всей Европе растекается прорвавшийся нарыв дьявольского нацистского гноя, и эта данность требует от нас максимальной мировоззренческой дисциплины и сплочённости, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 марта, комментируя заявление МИД Словакии.

Братислава. Словакия Marc Ryckaert

Как сообщалось ранее, в Братиславе «объяснили» осквернение мемориала советским воинам желанием совершивших этот поступок граждан «воззвать к России, чтобы она закончила бессмысленную войну».

« Вчера произошли два чудовищных по своей сути события: ракетный обстрел украинскими военными Донецка с большим числом заранее, подчеркну это, «спланированных» жертв и оправдание словацким МИД осквернения могил советских воинов, павших при освобождении Словакии от нацизма. По поводу осквернения могил, на мой взгляд, главное состоит даже не в том, что речь идёт о могилах воинов, хотя это, конечно, и очень важно, а о том, что государственный орган в принципе берет под защиту осквернителей могил. Это уже какая-то запредельная, на мой взгляд, дьявольщина.

Кадры с места падения ракеты в Донецке все мы видели, но их не показали центральные каналы европейских стран и США. Более того, в Киев поддержать террористов сегодня едут руководители правительств Польши, Чехии и Словении, а в европейских странах проходят манифестации поддержки тех, кто угнетал часть своих сограждан, кто давал согласие на восьмилетнюю войну в Донбассе, кто закрывал глаза на массовые политические репрессии на Украине. Это говорит только о том, что русских за равных себе людей в Европе не считают.

По всей Европе сегодня растекается прорвавшийся нарыв дьявольского нацистского гноя. Эта данность требует от нас максимальной мировоззренческой дисциплины и сплочённости, жесткого преследования и подавления всех агентов влияния Запада и пронацистских коллаборационистов внутри самой России.