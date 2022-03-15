Ереван, , 12:06 — REGNUM Руководство Центрального банка Армении приняло решение вновь поднять ставку рефинансирования. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Повышение процентной ставки Pixabay.com

Сообщается, что ключевую ставку повысили на 1,25 процентных пункта — до 9,25%. Ставку для ломбардов подняли до 10,75%, а ставку для привлечения денежных средств — до 7,75%.

Стоит отметить, что до этого ключевую ставку в Армении подняли 1 февраля на 0,25 процентных пункта до 8%. Она постоянно растёт с декабря 2020 года, когда составляла 4,25%.