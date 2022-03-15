Таллин, , 12:05 — REGNUM Президент Эстонии Алар Карис побывал в двух столичных гимназиях с русскоязычным языком обучения — Куристику и Ляэнемере. Об этом сообщило эстонское гостелевидение на русском языке ETV+ в своем сюжете.

Карис представил свой взгляд на происходящее на Украине, подчеркнув, что «в этом нет вины русского народа или украинского народа, или жителей Эстонии».

Как отметили журналисты, ученики на встрече «проявили деликатность» и острых вопросов Алару Карису по теме военной операции РФ на Украине не задавали, зато поинтересовались о перспективах восстановления товарообмена с Россией или о возможностях для россиян учиться в эстонских вузах.

«Спрашивали о том, какие моральные качества президент считает важнейшими и о том, в какую эпоху он хотел бы перенестись на машине времени», — перечислили журналисты поднимавшиеся в вопросах гимназистов темы.

Школьников практически не заинтересовала судьба украинских беженцев и вопрос появления украинских учеников в их учебных заведениях.

«Как ни странно, никто так и не поинтересовался, не появятся ли в их школе дети украинских военных беженцев. Возможно, гимназисты уже знают, что министерство образования намерено направлять украинских детей в школы с эстонским языком обучения», — предположили журналисты гостелевидения Эстонии.