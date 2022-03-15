Москва, 15 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») посоветовала США не торопиться с громкими заявлениями, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

ИА REGNUM Яровая Ирина

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Россия — страна уникальных возможностей и народной силы. Взаимная доброжелательность, трудолюбие и наше единение всегда были залогом преодоления трудностей. Злорадство и беснование никогда не были и не будут в культуре нашего народа и политике нашей страны. Поэтому не стоит США торопиться со злорадством и громкими заявлениями», — отметила Яровая.

Штаты раз за разом дают свидетельства того, что их политика превратилась в организованное преступление против мира и безопасности, говорит депутат.

«Они раз за разом проговариваются в своих преступлениях: Нуланд — о биолабораториях, Псаки — о сокрушительном вреде мировой экономике, Meta, разрешая призывы к физическому уничтожению», — заключила Яровая.