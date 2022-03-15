Наблус, Палестина, , 12:22 — REGNUM Как минимум трое человек были застрелены израильскими военными при разгоне акций протеста на Западном берегу реки Иордан. Об этом 15 марта сообщает информационное агентство Quds.

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По данным журналистов, инцидент произошёл в районе лагеря палестинских беженцев Балата, расположенном восточнее Наблуса. В числе убитых — один подросток 16 лет.

«Мы скорбим о трех мучениках и утверждаем, что всестороннее сопротивление является наиболее эффективным способом противостоять врагу, который нацелен на уничтожение нашего народа и его национальные права на всей территории Палестины», — заявил источник в правительстве палестинской автономии.