Таллин, , 12:02 — REGNUM Парламент Эстонии Рийгикогу принял обращение к парламентам государств-членов ЕС и НАТО в связи с военной операцией России на Украине, сообщила пресс-служба парламента.

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В заявлении перечисляются новые санкции и решения против РФ и Белоруссии, которые, по мнению эстонских парламентариев, странам ЕС и НАТО следует незамедлительно принять.

Так, парламент Эстонии призвал ввести всеобъемлющее торговое эмбарго в отношении Российской Федерации и Республики Белоруссия, которое ограничило бы потенциал этих государств. Рийгикогу призвал государства закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации.

Рийгикогу также призвал членов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовать за исключение Российской Федерации из Совета Европы и призывает государства-члены незамедлительно принять соответствующее решение.

Рийгикогу также обратился к государствам-членам ООН (в данном пункте отсутствует подобный призыв к странам-членам НАТО — прим. ИА REGNUM), чтобы они незамедлительно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны над Украиной.

Кроме того, парламент Эстонии заявил, что пришло время для предоставления Украине дорожной карты по вступлению в НАТО.