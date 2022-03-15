Красноярск, , 12:02 — REGNUM Режим «чёрного неба» введён в городе Ачинске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

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По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Ачинске с 17 часов (местное время) 15 марта до 17 часов 17 марта ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Роспотребнадзор усилил на период неблагоприятных метеоусловий мониторинг за уровнем загрязнения воздуха в Ачинске.

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