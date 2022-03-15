Мадрид, 15 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес посетит Польшу для обсуждения ситуации на Украине и инспекции польско-украинской границы. Об этом он заявил в интервью телеканалу Telecinco.

As-coa.org Хосе Мануэль Альбарес

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«Я завтра отправлюсь на эту границу [Украины с Польшей], чтобы проанализировать [ситуацию] на месте с моим польским коллегой», — сказал Альбарес.

Он также ответил на вопрос о том, существует ли риск, что на территории стран НАТО может произойти военный инцидент: «Всегда есть этот риск».