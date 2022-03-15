Ставрополь, , 12:01 — REGNUM В Ставропольском крае установлены подозреваемые в вымогательстве 12 млн рублей у местного предпринимателя. Одного из них задержали, второй находится в местах лишения свободы. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, сообщили 15 марта в главном управлении МВД по СКФО.

Задержание Keith Allison

Из подробностей расследования известно, что в 2021 году двое злоумышленников требовали от бизнесмена денежные средства и имущество на общую сумму более 12 миллионов рублей. Сотрудникам полиции и Росгвардии удалось задержать одного из них. Им оказался гражданин, имеющий «определённый статус в преступной среде».

При обыске по его мсету жительства у него были изъяты свыше 8 млн рублей, которые злоумышленник попытался выкинуть в окно, попытавшись избавиться от улик. Кроме того, обнаружена «чёрная» бухгалтерия. Второй подозреваемый в 2021 году был осужден за разбой. Расследование дела продолжается.