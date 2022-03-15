Таллин, , 12:00 — REGNUM Информационная слепота ведущих СМИ Эстонии к фактам гибели мирных жителей Донбасса от действий украинских военных получила очередное наглядное подтверждение 14 марта 2022 года, сообщил внештатный корреспондент ИА REGNUM.

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Так, публикующие ежедневные подробные «хроники» событий на Украине ведущие порталы новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, основных коммерческих изданий DELFI и Postimees «промолчали» о ракетной атаке запрещенными кассетными боеприпасами центра Донецка со стороны ВСУ. Не было сообщено о ракетной атаке на город и в выпусках теленовостей гостелевидения Эстонии ETV и частных телеканалов.

В результате ракетной атаки ВСУ в Донецке погибло 20 мирных жителей, включая детей, десятки раненых. Никакого военного смысла атака не имела, подтвердили в мэрии Донецка. В месте разрыва ракеты ВСУ находились исключительно гражданские объекты и мирные жители.

Военные преступления украинских военных не находят отражения в СМИ Эстонии за все время конфликта на Донбассе с 2014 года. А после начала военной операции РФ на Украине не освещаются темы расстрела мирных жителей отрядами территориальной обороны, использования жителей в качестве «живого щита» украинскими военными и размещении бронетехники у жилых многоэтажных домов, издевательства над военнопленными и пророссийскими украинцами.