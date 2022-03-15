Дзержинский район, Калужская область, , 12:12 — REGNUM Жительница Дзержинского района накопила алиментный долг на сумму 350 тысяч рублей и была привлечена приставами к административной ответственности. Суд назначил женщине наказание в виде 100 часов обязательных работ, сообщил 15 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Долги Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщина не давала деньги на содержание двоих детей, которые проживают у опекунов в столичном регионе, уклонялась от уплаты алиментов. У неё постоянно росла задолженность перед детьми, которая к концу зимы 2022 года достигла 350 тысяч рублей. В результате судебный пристав составил в отношении неплательщицы протокол об административном правонарушении. Решением суда нерадивая мать была наказана 100 часами обязательных работ.

«Если женщина и дальше продолжит уклоняться от выплаты алиментов своим детям, то её ждет уже уголовная ответственность с реальным сроком наказания в виде лишения свободы», — отметил Артём Залогин.

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