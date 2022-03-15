Дзержинский район, Калужская область, 15 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Жительница Дзержинского района накопила алиментный долг на сумму 350 тысяч рублей и была привлечена приставами к административной ответственности. Суд назначил женщине наказание в виде 100 часов обязательных работ, сообщил 15 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Иван Шилов ИА REGNUM Долги

Женщина не давала деньги на содержание двоих детей, которые проживают у опекунов в столичном регионе, уклонялась от уплаты алиментов. У неё постоянно росла задолженность перед детьми, которая к концу зимы 2022 года достигла 350 тысяч рублей. В результате судебный пристав составил в отношении неплательщицы протокол об административном правонарушении. Решением суда нерадивая мать была наказана 100 часами обязательных работ.

«Если женщина и дальше продолжит уклоняться от выплаты алиментов своим детям, то её ждет уже уголовная ответственность с реальным сроком наказания в виде лишения свободы», — отметил Артём Залогин.