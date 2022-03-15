Москва, , 11:59 — REGNUM В России в недостаточном объёме ведётся расчистка площадей и санитарные рубки после лесных пожаров. Об этом 15 марта заявил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель на круглом столе «Воспроизводство лесов России: поиск эффективных решений» в пресс-центре ИА REGNUM.

Photo 2022-03-15 10-04-43 Пресс-центр ИА REGNUM

«К сожалению, после того как происходит глобальный пожар, не всегда, не в полном объёме происходит очистка для того, чтобы была отдана (территория) под лесовосстановление», — заявила Гигель.

«После лесных пожаров крупномасштабных на этих площадях нужно увеличить санитарные рубки, расчистку площадей для того, чтобы заново высаживали уже на подготовленное место — была бы очень высокая приживаемость», — указала она.

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