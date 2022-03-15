Лос-Анджелес, США, 15 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Американская актриса Эван Рейчел Вуд прокомментировала судебный иск о клевете, который против неё подал рок-музыкант Мэрилин Мэнсон. Об этом 15 марта пишет E! News.

Andreas Lawen, Fotandi Мэрилин Мэнсон

Как отмечает издание, Эван Рейчел Вуд назвала эту ситуацию «грустной», однако отметила, что «не боится» иска от Мэнсона. «Это месть, которая заставляет выживших молчать. Вот почему люди не хотят выступать. Но я уверена, что правда на моей стороне, и что правда выйдет наружу», — говорит актриса.

ИА REGNUM напоминает, что в начале марта 2022 года Мэрилин Мэнсон подал иск в суд против Эван Рейчел Вуд, обвинив её в клевете и заговоре с целью разрушить его музыкальную карьеру. Ранее, в январе 2022 года, актриса подала в суд на Мэнсона, заявив, что он изнасиловал её ещё в 2007 году.