Минск, , 11:59 — REGNUM В прошлом году органами государственной безопасности Белоруссии вместе с другими государственными структурами было предотвращено 11 попыток совершения террористических актов. Об этом 15 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

«В 2021 году органами госбезопасности Беларуси во взаимодействии с иными государственными структурами предотвращено 11 попыток совершения терактов, организованных и профинансированных с территории Польши, Литвы, Украины, США и Германии», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что он имеет в данном случае ввиду то, о чем властям Белоруссии известно и о чем они могут говорить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договоры по вопросам сотрудничества с Россией в военной сфере.