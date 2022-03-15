Донецк, 15 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования обстреляли три населённых пункта Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Обстрел

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В представительстве рассказали, что в 11:10 был зафиксирован обстрел населённого пункта Кременец, а в 11:20 — населённого пункта Еленовка. Оба раза огонь открывался из контролируемого украинскими боевиками населённого пункта Новомихайловка. По Кременцу выпущено 12 мин калибром 82 мм, по Еленовке — пять снарядов калибром 122 мм.

Кроме того, из Троицкого по Михайловке было выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.