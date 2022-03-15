Мадрид, 15 марта 2022, 11:58 — REGNUM Приход пыли из пустыни Сахара, вызванной ветрами шторма «Селия», понизил качество воздуха в крупных районах Испании до категории «крайне неблагоприятное». Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные Испанского индекса качества воздуха (ICA).
Это связано с высоким уровнем концентрации частиц PM10, серьезно влияющим на здоровье.
Подобный уровень был зафиксирован на различных станциях мониторинга в провинциях Мурсия, Аликанте, Альмерия, Мадрид, Альбасете, Гвадалахара, Сеговия, Авила и Бургос.