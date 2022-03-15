Таллин, , 11:58 — REGNUM Страны НАТО должны продолжать оказывать всемерную помощь Украине в ее противостоянии России. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в Лондоне на встрече руководства Великобритании с лидерами стран, входящих в военный Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF).

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Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии, отметив, что на встрече обсуждались дополнительные способы поддержки Украины, а также способность JEF быстрее вносить вклад в безопасность Северо-балтийского региона.

«Военная помощь по-прежнему имеет первостепенное значение, но гуманитарная помощь, включая лекарства, продукты питания и питьевую воду, также становится важной», — заявила Каллас.

По ее словам, Эстония уже предоставила Украине военную и иную помощь на сумму более 220 млн евро и продолжит это делать в дальнейшем.

Каллас призвала усилить давление на руководство России: «Наша цель — полная изоляция Путина». Она считает, что единство западных стран стало для Москвы и Минска «неприятным сюрпризом».

Каллас также заявила, что военная операция РФ навсегда изменила ситуацию с безопасностью в Европе и что новая реальность требует от стран НАТО быстрой адаптации и увеличения инвестиций в оборону.

«Я благодарю Великобританию, Францию, Данию, США и других союзников, которые уже увеличили свое оборонное присутствие в Эстонии или принимают здесь участие в различных учениях», — отметила Каллас.