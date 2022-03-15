Тунис, 15 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Президент Туниса Кайс Сайед посетил предприятие по производству хлеба, расположенное в столице страны. Об этом 15 марта сообщает Babnet.

Couleur Хлеб

По данным журналистов, в ходе визита глава государства ознакомился с ходом производства хлеба и встретился с представителями отрасли, которая приобретает ключевое значение для Туниса в свете сообщений о грозящем стране голоде.

Президент страны оценил запасы муки на предприятии и заверил производителей, что правительство постарается обеспечить поставки продовольствия, даже в условиях сложной геополитической обстановки.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что Тунису и ряду стран северной Африки угрожает голод.