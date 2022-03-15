Москва, 15 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В России для работ по лесовосстановлению не хватает саженцев с закрытой корневой системой. Об этом 15 марта заявил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель на круглом столе «Воспроизводство лесов России: поиск эффективных решений» в пресс-центре ИА REGNUM.

Пресс-центр ИА REGNUM

«Количество посадочного материала, особенно закрытой корневой системы… сегодня практика показала, что именно при закрытой корневой системе высадка лесных культур даёт значительный очень положительный эффект», — заявила Гигель.

«К сожалению, по закрытой корневой системе сохраняется у нас дефицит, если мне не изменяет память, мы сегодня закрываем не более 20% от общей площади высаживаемых саженцев», — указала она.

В связи с этим необходимо расширить соответствующую программу, чтобы в каждом субъекте было достаточное количество посадочного материала закрытой корневой системы.

«Понятно, что это потребует федеральных денег, потому что не каждый субъект справляется с этой задачей. Я думаю, что та тенденция, которая сейчас есть, позволит нам эту проблему решить», — указала она.

Круглый стол вёл заместитель председателя комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Государственной думы Александр Спиридонов.