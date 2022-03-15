Москва, , 11:56 — REGNUM Представлен трейлер российского сериала «Обоюдное согласие». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Kion вечером 14 марта.

Сериал «Обоюдное согласие» Скриншот YouTube

Известно, что сюжет проекта строится вокруг истории героини, подвергшейся изнасилованию и пытающейся наказать обидчиков. Главную роль в сериале исполнила Светлана Иванова.

Напомним, что премьера «Обоюдного согласия» запланирована на 18 марта 2022 года. Режиссёром сериала выступила Валерия Гай Германика («Мысленный волк»).

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