Москва, 15 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Представлен трейлер российского сериала «Обоюдное согласие». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Kion вечером 14 марта.

Скриншот YouTube Сериал «Обоюдное согласие»

Известно, что сюжет проекта строится вокруг истории героини, подвергшейся изнасилованию и пытающейся наказать обидчиков. Главную роль в сериале исполнила Светлана Иванова.

Напомним, что премьера «Обоюдного согласия» запланирована на 18 марта 2022 года. Режиссёром сериала выступила Валерия Гай Германика («Мысленный волк»).