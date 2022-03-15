Опубликован трейлер «Обоюдного согласия» Валерии Гай Германики
Москва, 15 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Представлен трейлер российского сериала «Обоюдное согласие». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Kion вечером 14 марта.
Скриншот YouTube
Сериал «Обоюдное согласие»
Известно, что сюжет проекта строится вокруг истории героини, подвергшейся изнасилованию и пытающейся наказать обидчиков. Главную роль в сериале исполнила Светлана Иванова.
Напомним, что премьера «Обоюдного согласия» запланирована на 18 марта 2022 года. Режиссёром сериала выступила Валерия Гай Германика («Мысленный волк»).