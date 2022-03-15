Варшава, 15 марта 2022, 11:53 — REGNUM На Украину прибыли премьеры Польши, Чехии и Словении. Об этом 15 март сообщили в канцелярии польского премьера Матеуша Моравецкого.
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Моравецкий, а также Петр Фиалой из Чехии и Янез Янша из Словении пересекли на поезде польско-украинскую границу и направляются в Киев. Там они планируют провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой, украинским премьером Денисом Шмыгалем.
В заявлении говорится, что целью поездки является выражение безоговорочной поддержки суверенитета Украины со стороны ЕС.