Воронеж, , 11:53 — REGNUM Трёхмерные модели десяти полигонов ТКО Воронежской области планируется создать в течение 2022 года, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии региона.

Мусорная свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сканирование полигонов ТКО позволит узнать точные объёмы накопленных отходов. Мы сможем отслеживать жизненный цикл объектов и своевременно принимать меры по изменению схем потоков отходов и корректировке территориальной схемы обращения с отходами на территории нашего региона», — пояснила руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

Компания «Российский экологический оператор» проведёт работы с применением технологии воздушного лазерного сканирования на территории Нововоронежа, Борисоглебска, Аннинского, Лискинского, Новоусманского, Острогожского, Павловского, Подгоренского и Семилукского муниципальных районов, по результатам этой работы будут созданы трёхмерные модели объектов размещения отходов.

Как уточнили в департаменте, воздушное лазерное сканирование применяется для высокоточного картографирования линейных и площадных объектов в масштабах 1:500 — 1:5000 и производится с воздуха. Точность составляет 5−8 см, детальность отрисовки — 20−50 см.