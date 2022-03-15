Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Бывший президент компании Nintendo of America Реджи Фис-Эме высказался на мероприятии South by Southwest (SXSW) по поводу последних инициатив Facebook. Об этом 15 марта сообщает портал Mashable.

Реджи Фис-Эме Official GDC

«Facebook сама по себе не является инновационной компанией», — заявил Фис-Эме во время общения с журналистом Bloomberg, напомнив, что все популярные проекты Facebook, такие, как Instagram или Oculus, были куплены у третьих лиц, а основная платформа была «создана много лет назад».

Когда журналисты спросили экс-главу Nintendo of America о инициативе Meta в области виртуальной реальности, он отметил, что, по его мнению, она не будет успешной. Фис-Эме обратил внимание, что всего в мире было продано около 20 млн гарнитур виртуальной реальности, в т.ч. устройств Oculus, что не является выдающимся результатом. «Когда я руководил Nintendo, это был хороший год с точки зрения продаж оборудования», — сказал бывший президент Nintendo of America.

Напомним, Реджи Фис-Эме покинул посты президента и главного операционного директора Nintendo of America 22 февраля 2019 года. В июле 2020-го он занял должность стратегического советника издательской компании Rogue Games, а в октябре 2020-го стал членом плавления компании Brunswick, специализирующейся на производстве лодок и двигателей.

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