Донецк, 15 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва в центре Донецка выросло до 21 человека, ещё 37 человек пострадали. Об этом говорится в сообщении минздрава Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

Mil.ru В больнице

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Отмечается, что один пациент скончался после операции 15 марта. Три человека скончались в больницах накануне, остальные погибли на месте взрыва.

23 человека из числа пострадавших госпитализированы, ещё 14 лечатся амбулаторно. В стационарах в тяжёлом состоянии находятся 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта над Донецком была сбита ракета комплекса «Точка-У», летевшая на низкой высоте. Одна из кассет в ракете сработала, произошёл взрыв. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные, причастные к запуску ракеты, уже установлены пофамильно.

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