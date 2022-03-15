Солт-Лейк-Сити, США, , 11:51 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:111.

Яннис Адетокунбо Nba.com

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов. В составе «Юты» защитник Майк Конли и Донован Митчелл набрали по 29 очков.

«Милуоки» одержал 43-ю победу в 69 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Юта» потерпела 26-е поражение в 68 играх и идёт на шестом месте.

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