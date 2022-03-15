Волгоград, , 11:55 — REGNUM В покушении на сбыт наркотиков в крупном размере подозревают 16-летнюю жительницу Волгограда — девушку задержали после закладки тайника с запрещённым веществом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

По данным следствия, в феврале 2022 года неизвестный в Сети предложил девушке «лёгкий заработок». Она получала сообщения с координатами оптовых партий наркотиков, должна была расфасовать их и разложить по новым тайникам, о расположении которых оповещала «работодателя». Задержали подозреваемую 5 марта после раскладки запрещённых средств на территории Краснооктябрьского и Дзержинского районов Волгограда.

В квартире, где проживает несовершеннолетняя, изъято 65 свёртков с наркотиками, что, по заключению специалистов, является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело, девушка отправлена под домашний арест. Санкция статьи предусматривает от 10 до 12 лет лишения свободы.