Пхеньян, , 11:50 — REGNUM Президент Сирии Башар Аль Асад 12 марта направил ответную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Сирия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В письме глава Сирии выразил благодарность за теплые поздравления и пожелания по случаю 59-летия Революции 8 марта в Сирии.

Он поблагодарил северокорейского лидера за поддержку и солидарность, а также выразил намерение укреплять и развивать двусторонние отношения во всех сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, В ООН выберут нового специального докладчика по правам человека в КНДР в июне 2022 года.

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