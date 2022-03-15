Ереван, 15 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил (ВС) Азербайджана продвинулись на территорию Армении примерно на один километр. Об этом 15 марта сообщил агентству News. am глава администрации приграничного села Неркин Ханд Хачатур Багдасарян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Они спустились с границы и осели на нашей территории. В минобороны в курсе, установили пост», — сказал Багдасарян журналистам.

Он сообщил, что с новых позиций азербайджанские военные могут видеть местное кладбище, источники воды, территории для выпаса скота и сельхозработ. Теперь жители села опасаются туда выходить и работать там.

По словам Багдасаряна, это началось 3 марта и мэр Капана Геворк Парсян якобы в курсе о происходящем с первого дня.

Стоит отметить, что официальных заявлений от властей Нагорного Карабаха или Армении по этому поводу нет. 14 марта в Совете безопасности Арцаха опровергли информацию, что Азербайджан скопил на границе крупные силы.