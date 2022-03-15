Москва, 15 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Собираются оформить карту «Мир"-UnionPay с возможностью использовать её для оплаты товаров и услуг в 180 странах мира 35% жителей России. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru

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Не планируют оформлять карту «Мир"-UnionPay, у которой будет возможность использования за границей, 37% опрошенных. Затруднились ответить 28%.

Чаще хотят иметь карту «Мир"-UnionPay мужчины, чем женщины — 39% против 28%. Но больше всего желающих — среди граждан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (44%).

Опрос проведён 9−10 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 376 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало ранее, возможность выпуска совместной карты двух платёжных систем «Мир» (Россия) и UnionPay (КитаЙ) прорабатывается Сбербанком.

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