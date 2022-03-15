Ижевск, 15 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Сотрудник полиции Дебесского района сообщил в Игринскую межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных об обнаруженной несанкционированной свалке трупов домашней птицы. На свалке было около 500 трупов домашней курицы, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Удмуртии на своей странице в социальных сетях.

Пресс-служба управления ветеринарии Удмуртии Свалка трупов птицы

Отобранные специалистами управления пробы биологического материала направлены на исследование для исключения гриппа птиц. В целях недопущения разноса предполагаемых инфекций, принято решение о сжигании трупов птицы непосредственно на месте их обнаружения. Проведено сжигание до зольного остатка.

Государственной ветеринарной службой проведена вынужденная дезинфекция зольного остатка, места обнаружения биоотходов, подъездных путей, а также задействованной во всех мероприятиях техники.

Позднее был получен отрицательный результат исследования на грипп птиц.

Управление МВД по Удмуртии начало дослесдственную проверку по данному факту с целью установления лиц, причастных к организации несанкционированной свалки, возбуждено административное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на ликвидацию несанкционированных свалок в муниципальных образованиях Удмуртии планировалось выделить 34,9 млн рублей. Всего в регионе остается ликвидировать 339 свалок с общим объемом отходов 1,255 млн тонн.